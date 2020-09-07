Bilecik'ten kısa kısa
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Bilecik'ten kısa kısa

Mimari çizimi Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Jandarma Komutanlığı nizamiye girişine yerleştirilen "Atatürk Duvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Bilecik'ten kısa kısa
07.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:37

Mimari çizimi Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Jandarma Komutanlığı nizamiye girişine yerleştirilen "Atatürk Duvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Vali Bilal Şentürk, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Şentürk, Atatürk görselleri ve jandarmaya ait fotoğrafların yer aldığı çalışmanın çok beğendiğini söyledi.

Tuğgeneral Recep Yalçınkaya da Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür ederek, "Bu nokta, ilimize gelen asker ve ailelerinin uğradığı ilk nokta ve dolayısıyla hatıra fotoğraflarının çekildiği bir alan. Belediye Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalışma ile burası daha güzel oldu." dedi.

Şahin ise projenin mimari çizimi ve diğer çalışmaların Belediye Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü anlatarak, projede katkısı olan Aze Madencilik yetkilileri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Bozüyük'te arabalı sinema etkinlikleri devam ediyor

Bozüyük Belediyesince düzenlenen arabalı sinema günlerinde, "Eltilerin Savaşı" filmi gösterildi.

Belediye Kapalı Pazar Otoparkı'ndaki film gösteriminde yaklaşık 600 araç alanı doldurdu. Belediye tarafından katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu da katıldı.

Vatandaşlar bu etkinlik için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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