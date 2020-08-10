Bilecik'ten kısa kısa Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, hafta sonunda alt yapı çalışmaları ile bazı tesisleri ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, hafta sonunda alt yapı çalışmaları ile bazı tesisleri ziyaret etti.

4 Eylül Mahallesi'nde kaldırım, bordür yapımı ve asfaltlama çalışmaları ile yapımı devam eden 4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi'ni ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, personel ile sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bedri Rahmi ve Yaşar Doğu caddelerinin hastane mevki kısmında kalan ve alt yapısı tamamlanmış sokaklarda yapılan kaldırım, bordür ve asfaltlama çalışmalarına da katılan Bakkalcıoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

Görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, ardından tesislerdeki 600 kişilik düğün salonu ile 12-66 aylık yaş grupları için düzenlenecek 675 metrekarelik kreş bölümlerini gezdi.

Osmaneli'nde Kovid-19 seferberliği

Osmaneli ilçesinde Kovid-19 önlemlerine tam olarak uyulduğu bildirildi.

Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilecik Valiliği tarafından belirtilen kurallara ilçede kesintisiz idrak edildiği aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Dünyayı tehdit eden ve yaşam şeklimizi, önceliklerimizi değiştiren koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığımızın ve Bilecik Valiliğimizin almış olduğu kurallara halkımızın uyması ve gerekli önlemlerin alınması için harfiyen uyuyoruz. Bu işin asla hafife alınacak yanı yok. Bir kişinin hatası tüm ilçenin riski demek. Bunun için herkesi uyarıyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak başta Kaymakamlığımız ve Başhekimliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımızla önlemleri ve denetimleri, ilaçlamaları sürdürüyoruz.

Bayramda yaşanan hareketliliğin yaratacağı riskleri ortadan kaldırmak için önlemleri arttırdık."

Başkan Yardımcısı Subaşı, Osmaneli'yi ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı, 18 medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihi konakları ile bilinen Osmaneli ilçesini ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ve Belediye İmar Müdürü Ayşegül Damkacı'yı ziyaret eden Başkan Yardımcısı Melek Subaşı, Osmaneli'nin tarihi konaklarını yaşatıyor olmasından ve kendi imkanları ile restorasyonlarda büyük yol katetmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Şahin ile imar müdürü Damkacı ile Osmaneli konaklarını gezen Subaşı, restorasyonu devam eden İrfan Yılmaz Konağı, Kelemcioğlu Konağı, Fahri Tan Konağı, Aynalı Kahve Konağı, Asiye Can Konağı ile restorasyonları tamamlanmış olan Necla Hanım Konağı, Fazıl Bozkurt Oteli, Bekir Güven Oteli, Osmaneli Belediyesi Konuk Evi ile restorasyonu tamamlanan 23 konağı ziyaret eden Subaşı, BEBKA destekleri ile yapılan Tarihi Lefke Çarşısı restorasyonu, Necati Kudül Kadın ve Genç Girişimciler Merkezi, Osmaneli Meslek Yüksekokulunun Aşçılık Okulu'na tahsis edilen konağı da gezdi.

Subaşı, Osmaneli Belediyesinin örnek çalışmalarını görmekten mutlu olduğunu kaydederek, Başkan Şahin'e çalışmaları ve ilgisi için teşekkür etti.

Kaynak: AA