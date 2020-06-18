Bilecik'ten kısa kısa
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Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarında bin 727 metrelik kısmın tamamlandığı belirtildi.

Bilecik'ten kısa kısa
18.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:22

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarında bin 727 metrelik kısmın tamamlandığı belirtildi.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, çalışmaların sorunsuz devam ettiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Şehir merkezi ile Hürriyet Mahallesinde devam eden yağmur suyu altyapı çalışması sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın çalışmalara karşı gösterdiği hoşgörüden dolayı teşekkür ediyoruz. Dedeoğlu Caddesi ve Şerifpaşa Camisi'nin alt kısmı ile Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar alanının olduğu bölgede devam eden çalışmalarda ana kollektor yağmur suyu bağlantısı ile birlikte ara bağlantılar da yapılıyor. Projenin tamamlanması ile özellikle sıkıntılı olan alanlardaki su baskını ve benzeri olumsuzluklar çözüme kavuşacaktır. Halkımız ve kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla bütün çalışmalarımız hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz."

Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri hizmete başladı

Bilecik Belediyesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilecek sportif aktiviteler, oluşturulan randevu sistemi ile hizmet verecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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