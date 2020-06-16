Bilecik'ten kısa kısa İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının yayılmaması amacıyla ertelenen meclis toplantıları, tekrar yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının yayılmaması amacıyla ertelenen meclis toplantıları, tekrar yapılmaya başlandı.

Bilecik'te 1-4 Haziran'da yapılamayan olağan meclis toplantısı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 18 Haziranda gerçekleştirilecek.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak toplantıda 10 madde ile başkanlık makamı ve meclis üyeleri tarafından getirilecek konular ele alınacak.

Kümeste yakalanan yılan doğal ortama bırakıldı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal ortamına bırakıldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Şahika Sokak'ta bulunan bir evin kümesinde yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların herhangi yılan ve benzeri hayvan ile karşılaşmaları halinde Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber vermeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA