Bilecik'ten kısa kısa

23.10.2019 14:42

Bilecik'te faaliyet gösteren bir madencilik firması tarafından yenilenen Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Konferans Salonunun açılışı yapıldı.

Vali Bilal Şentürk, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimde çok güzel bir sosyal sorumluluk örneğini paylaştıklarını ifade ederek, sosyal hayata dokunan firmaların sayısının artması temennisinde bulundu.



Eğitimde başarı çıtasının yükseltilmesi amacıyla "Çocukların dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi, değerler eğitimi, sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, akademik başarının arttırılması ve bağımlılıkla mücadele" gibi ana başlıklar altında bir yol haritası çizdiklerini anımsatan Şentürk, çalışmanın özveri istediğini ve bir hayat tarzı haline gelmesinin önemini anlattı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak da 1994 yılından bu yana üretim, ihracat ve istihdam sağladıkları kente farklı değerler katmak istediklerini dile getirerek, "Yaklaşık 10 yıldır eğitim konusunda bir okula değmeye çalıştık. Yaptıklarımızı sosyal sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. İlimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İnsan hazmederse, araştırırsa, okursa, sorarsa ve takip ederse başaramayacağı bir şey yoktur." dedi.

Akbulak ayrıca okulun ihtiyacı olan bilgisayarların karşılanması konusunda söz verdi.

Vali Şentürk müftülük personeliyle buluştu

Vali Bilal Şentürk, İl Müftülüğünce düzenlenen aylık personel toplantısına katıldı.

Şentürk, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Müftüsü Necati Akkuş ile personelin katıldığı toplantıda, donanımlı ve bilinçli insan yetiştirme görevinin öğretmenlere ve sonra da din görevlilerine düştüğünü ifade etti.

Dinin doğru şekilde, sapkınlıklara fırsat vermeyecek şekilde öğretilmesi görevinin Diyanet İşleri Başkanlığına ait olduğunu vurgulayan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Din hizmetlerinde farklılıklar oluşturalım. Sadece kürsüde olmayalım, halkın içine girelim. Sadece camiye gelen insanlarımızı beklemeyelim. Bulunduğunuz mahalle ve köylerde kapısını çalmadığınız kimse kalmasın. Ne yaptığımızı iyi bilmemiz lazım. Bizim asıl amacımızın insan olması gerekir. Samimi davranmalı, bu samimiyeti insanlara yansıtmalısınız. Yanlışa bulaşmış gençlerle buluşmalısınız. Bu toplumda yaşıyorsak yanlış olanlardan da sorumluyuz. Yanlışları düzeltmekle de mükellefiz. Çocuklarımıza doğru model olmalıyız. Hepimizin sorumluluğu ağır."

İl Müftüsü Akkuş da müftülük olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA