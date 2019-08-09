Bilecik'ten kısa kısa

09.08.2019 10:34

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrenciler, velileri ve eğitmenlerle bir araya gelen Subaşı, velilerin talep ve görüşlerini dinledi.

Yaz Spor Okullarının çok verimli ve eğlenceli devam ettiğini belirten Subaşı, "Öncelikle bu güzel çalışmada emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz, gerçekten verimli ve eğlenceli bir eğitim alıyorlar. Aileleri de verilen eğitimlerden ve oldukça memnun olduklarını söylediler. Bu tür hizmetlerimizin kalitesini artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Subaşı daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Bilecikspor'dan Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Semih Şahin'e makamında ziyarete bulundu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti.

Yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen Şahin, Bilecikspor'un hak ettiği yere ulaşmasında üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaret sonunda toplu fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA