Bilecik'ten Kastamonu'ya bir tır dolusu içme suyu gönderildi
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Bilecik'ten Kastamonu'ya bir tır dolusu içme suyu gönderildi

Bilecik'ten Kastamonu'ya bir tır dolusu içme suyu gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan ve içinde hazır içme suyu bulunan yardım tırı, Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bilecik Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan ve içinde hazır içme suyu bulunan yardım tırı, Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası altyapısı bozulan ve içme suyu sıkıntısı çekilen Cide'nin yardımına Bilecik Belediyesi yetişirken, içme suyu yüklü yardım tırı ilçeye gönderildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve birim müdürleri hazırlanan yardım tırını belediye bahçesinden uğurladı. Yardım hakkında bilgilendirici açıklamada bulunan Başkan Şahin, selin oluştuğu ilk günden bu yana bölge il ve ilçeleri ile diyalog halinde olduğunu belirterek, "Ülkemizde özellikle Batı Karadeniz'de oluşan seller büyük kayıplara sebep oldu. Öncelikle burada yaşanan kayıplar dolayısıyla üzüntümü belirtiyor, buradaki vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Ancak hayat devam ediyor. Biz bütün ilgili belediyeleri arayıp acil ihtiyaçlarını sorduk. Cide ilçesinde içme suyu tesisatının tamamen yok olması sebebiyle en önemli ihtiyacın içme suyu olduğu bilgisini aldık ve Bilecik halkı adına böyle bir içme suyu yüklü aracı oraya gönderiyoruz. İçme suyu ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek istiyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun" dedi. - BİLECİK

Bilecik'ten Kastamonu'ya bir tır dolusu içme suyu gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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