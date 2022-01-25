İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı - Haberler
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İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Ekiplerin sürücülere kumanya dağıtarak yol hakkında bilgi vermesinden görüntü Kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişinin kontrollü sağlanması nedeniyle Bilecik'te akaryakıt istasyonlarında bekletilen sürücülere kumanya desteği sağlandı.

İSTANBUL (AA) - Ekiplerin sürücülere kumanya dağıtarak yol hakkında bilgi vermesinden görüntü Kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişinin kontrollü sağlanması nedeniyle Bilecik'te akaryakıt istasyonlarında bekletilen sürücülere kumanya desteği sağlandı.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması amacıyla D-650 kara yolu Bilecik geçişinde İstanbul yönüne seyreden ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü sağlanıyor. Bölgedeki ağır tonajlı araçlar, güvenli alanlar ile akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin koordinasyonuyla ANDA Derneği Bilecik Temsilciliği, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Beşir Derneği ve emniyet güçleri de akaryakıt istasyonlarında araçlarında bekletilen sürücülere yardımcı oluyor.

Ekipler, sürücülere kumanya dağıtarak yol durumuna dair sürücüleri bilgilendiriyor.

Tırların geçişine yolun durumuna göre en kısa sürede izin verileceği öğrenildi.

İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

İstanbul'a gidemeyen ağır tonajlı araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

Akaryakıt, İstanbul, Bilecik, kar, Güncel, Haber

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