Bilecik'ten 'Dövizle Borçlanma Sınırı'na Eleştirisi: Fare İçin Ev Yakmak Doğru Değil
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, şirketlerin dövizle borçlanmasına sınır getirecek düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesini istediklerini belirterek, "Bir fare var diye bütün evi yakmak gibi bir pozisyon olmaması gerekir" diye konuştu.
9 Nisan 2018 Pazartesi 11:27
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, şirketlerin dövizle borçlanmasına sınır getirecek düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesini istediklerini belirterek, "Bir fare var diye bütün evi yakmak gibi bir pozisyon olmaması gerekir" diye konuştu.