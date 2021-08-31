Bilecik'ten başka illere atanan idareciler için veda yemeği düzenlendi
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Bilecik'ten başka illere atanan idareciler için veda yemeği düzenlendi

Bilecik'ten başka illere atanan idareciler için veda yemeği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile başka illere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar ile Jandarma Eğitim Komutanı için veda yemeği düzenlendi.

Bilecik'te, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile başka illere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar ile Jandarma Eğitim Komutanı için veda yemeği düzenlendi.

Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, meslektaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kadiroğlu, "Mesai arkadaşlarımız, Bilecik'te görevlerini tamamlayarak, yeni görev yerlerinde kamu hizmetine devam edecekler. Kendilerine görev yaptıkları süre içinde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında ve yeni görev yerlerinde huzurlu, sağlıklı çalışma ortamı diliyorum. Komutanımız da önemli bir göreve atandı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Vali yardımcıları ve kaymakamlar da Bilecik'ten güzel duygularla ayrıldıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Kadiroğlu, Jandarma Eğitim Komutanlığından Bursa İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Vali Yardımcılığından Yenişehir Kaymakamlığına atanan Rahmi Köse, Vali Yardımcılığından İstanbul Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Mustafa Yüksel Karadağ, Bozüyük Kaymakamlığından Balıkesir Ayvalık Kaymakamlığına atanan Hasan Yaman, Pazaryeri Kaymakamlığından Adana Aladağ Kaymakamlığına atanan Berker Çırak ve İnhisar Kaymakam Vekili, Kaymakam Adayı Okan Ayaz'a hediyeler verdi.

Veda yemeğine, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Yalçın, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilçe kaymakamları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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