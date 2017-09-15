Bilecik'teki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, 5 gündür devam eden çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Bilecik'teki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, 5 gündür devam eden çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar 1 hafta daha sürecek.

Kaynak: Dunya.com