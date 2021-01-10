Bilecik'teki yaban hayatını tanıtıyorlar

Bilecik Yaban Hayatı adlı grubun üyeleri, foto kapanlarla yaban hayvanlarının yaşantısını ve nerelerde yaşadıklarını tespit ediyor.

Bilecik Yaban Hayatı adlı grubun üyeleri, foto kapanlarla yaban hayvanlarının yaşantısını ve nerelerde yaşadıklarını tespit ediyor.

Grubun yöneticisi Hakan Ertürk, AA muhabirine, Bilecik'te ne tür yaban hayvanlarının bulunduğunu ve doğal ortamda nasıl beslendiklerini foto kapan aracılığıyla görüntülediklerini söyledi.

İl genelinde doğa ve yaban hayatı sevgisi bulunan üyeler arasında da bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Ertürk, "Yaban hayatına farklı bir bakış açısı getiren üyelerimiz ilin tamamına da katkıda bulunmaktadır. Kentteki yaban hayatı canlılarını profesyonel olarak tanıtma ve yaban hayatını sevdirme gayesi gütmektedir. Yaban hayatı sadece avcılık gibi amaçlar ile kullanılmamalıdır. Yaban hayatının yanında doğal güzellikleri de tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Ertürk, Bilecik genelinde kurt, çakal, semender, akbaba, ayı ve domuz gibi yaban hayvanlarının yaşadığını foto kapanla tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan