Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda durdurulan bir araçta ve sürücü E.A. üzerinde yapılan aramada, 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bilecik, Güncel, Haberler

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