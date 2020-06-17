Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, pompalı tüfek, 19 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Zanlılardan M.U, Ç.Ç. ve O.Y. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA