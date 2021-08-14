Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'te, 6 kilo 693 gram esrar ve 2 bin 766 kök kenevir ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

BİLECİK'te, 6 kilo 693 gram esrar ve 2 bin 766 kök kenevir ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

Gölpazarı ilçe kırsalında kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dron ve narkotik köpeği desteğiyle ormanlık alanda ve şüpheli C.İ.'nin Sakarya'nın Geyve ilçesindeki evinde yaptığı aramalarda; 6 kilo 693 gram esrar ile 2 bin 766 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden C.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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