Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
07.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:38
Bozüyük ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Bozüyük ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bursa'dan Bilecik'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine üzerine, takip edilen bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 219 gram eroin ile 0,43 gram metamfetamin ele geçirdi.
Polis, E.Ç, K.B, H.A, S.O ve S.A. gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan