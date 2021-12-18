Bilecik'te 3 akaryakıt istasyonuna yasal işlem - Haberler
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Bilecik'te 3 akaryakıt istasyonuna yasal işlem

Bilecik'te 3 akaryakıt istasyonuna yasal işlem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK Valiliği, akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı ya da limitle satış yapıldığı belirlenen 3 akaryakıt istasyonu hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK Valiliği, akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı ya da limitle satış yapıldığı belirlenen 3 akaryakıt istasyonu hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Bilecik'te bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı ya da limitle satış yapıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine inceleme gerçekleştiren valilik, 3 akaryakıt istasyonu hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "17 Aralık akşam saatlerinde bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı yada limitle satış yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine yaptırılan denetimler sonucunda bu şekilde hareket ettiği tespit edilen biri şehir merkezinde 2'si şehirlerarası yol güzergahında olmak üzere 3 adet akaryakıt istasyonu hakkında, ağır para cezalarından başlayarak lisans iptaline kadar varabilecek tüm gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.


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