Bilecik'teki Trafik Kazası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.



Bozüyük-Söğüt karayolu Günyarık köyü yakınlarında kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan İrfan Güner (71), kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İrfan Güner yönetimindeki 11 AC 424 plakalı kamyonet, Günyarık köyü yakınlarında Hamide Olur'un (31) kullandığı 34 ALU 692 otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile kamyonette bulunan İsmail Tünçer (58) ve Hüseyin Çakırtaş (45) yaralanmıştı.