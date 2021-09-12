Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen iki trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen iki trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş Mahallesi'nde bulunan Hadi Arıncı Caddesi'nde seyreden Tayfur K. idaresindeki hafif ticari araç, Selöz kavşağında Nesrin P. yönetimindeki 34 FR 7463 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Meftune P. (76) ile Oya P. (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmaneli-Bilecik kara yolunda otomobil refüje çıktı

Osmaneli-Bilecik kara yolunda seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 16 H 4758 plakalı otomobilin Şeyh Edebali Üniversitesi mevkisinde lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan 6 yaşındaki Cemre K. sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
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