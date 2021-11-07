VALİLİĞİMİZ TARİHİ BİNASINDA YENİDEN HİZMETE BAŞLIYOR

BİLECİK (Habermetre) - 1905-1907 yıllarında II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Tarihi Bilecik Valilik binasında 16 Nisan 2017 tarihinde başlatılan ve dört buçuk yıla yakın süren kapsamlı restorasyon çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlattırılarak yükleniciden teslim alınmıştır. Geçici olarak İl Özel İdare yerleşkesinde bulunan hizmet binasından Tarihi Hükümet Konağına taşınma işlemleri de hafta sonu tamamlanmıştır. Valiliğimiz halkımıza 8 Kasım pazartesi gününden itibaren restorasyonu tamamlanan tarihi Bilecik Valiliği binasında hizmet vermeye başlayacaktır. Bu vesile ile şehrimizin bu simge yapısının gelecek nesillere aktarılması ve uzun yıllar daha milletimize, devletimize hizmet edilebilmesi için binanın restorasyonunun yapılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e, geçmiş dönem Valilerimize, Milletvekillerimize ve sabırla Valiliğimizin asli yerinde hizmet vermesini bekleyen tüm Bilecikli hemşehrilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet