Bilecik'teki Suuçtu Şelalesi çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
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Bilecik'teki Suuçtu Şelalesi çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'teki Suuçtu Şelalesi çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Suuçtu Şelalesi, 30 metreden akan suyu ve etrafındaki yeşil tabiatıyla kademeli normalleşme sürecinde günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Suuçtu Şelalesi, 30 metreden akan suyu ve etrafındaki yeşil tabiatıyla kademeli normalleşme sürecinde günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Yukarıçaylı köyü sınırları içinde 875 metre rakımda bulunan şelaleden akan ve düştüğü noktada küçük bir havuzda toplanan suyun berrak görüntüsü dikkati çekiyor.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AA muhabirine, şelalenin ilçenin turizm potansiyeline sahip bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Vadinin içinde yer alan şelalenin özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından gezildiğini belirten Özden, "Şelalemiz, Süzmen Göleti'miz ve Harmankaya Kanyonu bir üçgen, turizm potansiyeline de sahip yerlerimiz. Ciddi sayıda misafirlerimiz oluyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Özden, Bilecik Valiliği ve Yenipazar Kaymakamlığının desteğiyle şelalenin görselliğini ön plana çıkararak turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını ifade etti.

İlçede yaşayan Mehmet Kaya da çevre sakinlerinin özellikle hafta sonlarında buraya gelip dinlendiğini anlatarak, "Şelale güzel ama yapılacak çalışmalarla daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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