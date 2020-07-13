Bilecik'teki sanayiciler Vali Şentürk başkanlığında toplandı Bilecik'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcileri, Vali Bilal Şentürk başkanlığında bir araya geldi.

Bilecik'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcileri, Vali Bilal Şentürk başkanlığında bir araya geldi.

Şentürk, toplantı öncesinde sanayicilerle Pelitözü Göleti çevresinde yürüyüş yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, sanayicilere ildeki tarım çalışmaları ve tarımsal ürün potansiyeli hakkında sunum yapıldı.

Şentürk, toplantıda yaptığı konuşmada Bilecik'in, tarihini ve özünü koruyabilmiş bir il pozisyonunda olduğunu söyledi.

Tarımsal faaliyetler boyutunda iş dünyasının ilgisini çekecek çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Şentürk, "Amacımız, ilimizin yerel ve genel dinamiklerinin yanında sanayicisiyle, kente gönlü olan her insanın önerilerini harmanlayarak, önerilerin içinden daha verimli daha faydalı olabilecekleri ortaya koymaktır." dedi.

Etkinlik sonunda, sanayiciler görüş ve önerilerini Vali Şentürk'e iletti.

Kaynak: AA