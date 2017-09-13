Bilecik'teki Orman Yangını

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, bölgede 3 gündür etkili olan orman yangını nedeniyle yağmur duası yapıldı.



Pazaryeri Çarşı Mahallesi'ndeki Kara Mustafa Paşa Camisi'nde, vatandaşların talebiyle Kaymakamlık ve Müftülük tarafından yağmur duası etkinliği düzenlendi.



İlçe halkı, Bozüyük ile Pazaryeri arasındaki bölgede 3 gündür devam eden orman yangınının söndürülmesini kolaylaştırması amacıyla yağmur yağması için dua etti.



Kaymakam Bayram Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede orman yangınının devam ettiğini hatırlattı.



Yangının Bozüyük ilçesinden Pazaryeri sınırına kadar ilerlediğini belirten Sağır, şunları kaydetti:



"Bundan dolayı vatandaşlarımızdan bize talep geldi. Biz, bedenen yangına müdahale edemiyoruz ama ruhen orada olalım, yağmur duası edelim istedik. Cenab-ı Allah, inşallah dualarımızı kabul eder. Dualarımız, hem yağmur bekleyen çiftçilerimize bereketli yağmurlar hem de devam eden orman yangınının bir an önce sönmesine vesile olur inşallah."