Bilecik'teki o afişler kaldırıldı (2)

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, makamında gazetecilerle biraraya gelerek, astırdığı afişlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmasını değerlendirdi.

ŞAHİN'DEN AFİŞ AÇIKLAMASI

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, makamında gazetecilerle biraraya gelerek, astırdığı afişlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmasını değerlendirdi. Şahin, "Zaten metnin tamamını okursanız, 'şiddet her nereden ve kimden geliyorsa bu şiddete karşıyız' diyor. 'Öğretmen, polis töhmet altında kalıyor. O zaman bütün evli erkekler de töhmet altında kalıyor. Metni okursanız, töhmet diye bir şey yok. Şiddet uygulayana karşıyım, her nereden ve kimden geliyorsa hala da karşıyım. İstanbul Sözleşmesi, 600 milletvekilimizin onayı ve oybirliği ile geçmiş bir sözleşmedir ve uluslararası niteliği olan sözleşmedir. Her türlü şiddete karşı olan bir sözleşmedir. Ben ideolojik görüşüm olarak, kadına şiddete karşı bir tavır alırım. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle, bundan sonrada her türlü şiddete karşı olmaya devam edeceğim" dedi.

'BANA ULAŞAN BİR ŞEY YOK'

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık tarafından soruşturma açıldığına dair bir şey gelmedi. Soruşturma açıldığında da cevabını vereceğim. 'Öğretmen, polis' diyor, öyle bir şey yok, yazının tamamını okursanız, eski kocası, ağabeyi de diyor. Bütün insanları şiddete karşı olmaya davet eden bir metin. Özellikle, 'öğretmen' diyebilir miyim, ben de öğretmenim, annem babam da öğretmen. Mümkün mü böyle bir şeyin olması? Metinden cımbızla iki sözcüğü çekerseniz öyle sonuç çıkar. Metnin tamamını okuyun, şiddet neden, kimden geliyorsa karşıyım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS