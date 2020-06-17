Bilecik'teki kullanılmayan tarım arazileri ceviz fidanı ile değerlendirilecek Bilecik'te kullanılmayan tarım arazilerine, Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ceviz fidanı dikilecek.

Bilecik'te kullanılmayan tarım arazilerine, Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ceviz fidanı dikilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Yaylalarını ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, rakımı 800 ila 1000 metre arasındaki bölgeyi inceledi.

Şentürk, vatandaşlar tarafından ekimi yapılmayarak atıl durumda bırakılan arazileri hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Şentürk, atıl durumdaki arazilere uygulanacak modelin ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Bölgenin ceviz ile yeniden değerlendirileceğini aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Uygulanacak model sürdürülebilir bir model olmalıdır. Vatandaşı kendi başına bırakmayan ortağı olabilecek bir model olmalı. İşimizi profesyonelce yapacak olan bir yapı oluşturmalıyız. Ceviz, Bilecik'in marka değeri olan bir ürün, ama onun yanında farklı ürünlerle de her köyün kendine özgü potansiyelini en üst seviyede harekete geçirebilecek çalışmalar yapmalıyız. 1000 rakımlı olan bölgedeki topraklarımızın ne kadar verimli topraklar olduğunu bire bir görmüş olduk. Bu topraklar, düşmana en önemli darbelerin vurulduğu topraklar ve her karışı bize birer emanet. Onun için bir karış toprağımızı bile boş bırakmayıp, değerlendirmeliyiz."

Kaynak: AA