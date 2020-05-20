Bilecik'teki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
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Bilecik'teki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla gerçekleştirilen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara canlı yayınla aktarıldı.

Bilecik'teki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
20.05.2020 01:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:22

Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla gerçekleştirilen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara canlı yayınla aktarıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan Kayıboyu Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Ali Erhun ile kentteki çeşitli camilerde görev yapan imam ve müezzinler mevlit okudu.

Sosyal medya hesaplarıyla vatandaşlara seslenen Müftü Erhun, gecenin önemine değinerek, bu günün ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların sosyal medyada yoğun ilgi gösterdiği program, yatsı ezanının ardından tüm cami hoparlörlerinden yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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