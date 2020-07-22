Bilecik'teki görevlerini tamamlayan kaymakamlara veda yemeği Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik'ten başka illere atanan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik'ten başka illere atanan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Vali Bilal Şentürk, yeni görev yerlerinde başarılı hizmetlerde bulunmaları temennisinde bulundu.

Şentürk, tüm kaymakamlara yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Kaymakamlarımız ilçelerindeki görevlerini tamamlayarak, yeni görev yerlerinde kamu hizmetine devam edecekler. Kendilerine görev süresi içinde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde kaymakamlarımıza aileleriyle başarılar ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Vali Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığından Bursa Gürsu Kaymakamlığına atanan Naif Yavuz, Söğüt Kaymakamlığından Erzurum Yakutiye Kaymakamlığına atanan Murat Öztürk, Gölpazarı Kaymakamlığından Ordu Mesudiye Kaymakamlığına atanan Muhammet Emre Canpolat ve İnhisar Kaymakamlığından Elazığ Baskil Kaymakamlığına atanan Mahmut Sami Yılmaz ile Yenipazar Kaymakamlığından Batman Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Yavuz Kartal'a hediyeler verdi.

Kaynak: AA