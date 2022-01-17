Bilecik'teki Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'teki Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi

Bilecik'teki Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona ererken, Ankara temsilcileri şampiyon oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona ererken, Ankara temsilcileri şampiyon oldu.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi. İstasyon Spor Salonu'nda erkek ve kız kategorilerinde düzenlenen müsabakalara 23 ilden yüzlerce sporcu katıldı. Turnuvada erkekler kategorisinde Ankara Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon olurken, Uşak Lisesi ikinci oldu. Kızlar kategorisinde ise Ankara Atatürk Lisesi turnuvayı şampiyon tamamlarken, Bursa Yıldız Anadolu Lisesi ikinci olarak Gençler Badminton Grup Müsabakalarını tamamladı. Dereceye giren okullar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Badminton, Şampiyon, Bilecik, Ankara, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title