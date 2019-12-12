Bilecik'teki eski üst geçit kaldırılıyor

12.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:16

Bilecik'te, kentin işlek caddesinde bulunan ve kullanım ömrünü tamamlayan üst geçidin kaldırılması işlemine başlandı.

Devlet Hastanesi önünde bulunan ve tehlike arz eden üst geçidin kaldırılması için encümen toplantısında geçidin kaldırılması yönünde karar alındı.

Bu kapsamda 23 yıl önce inşa edilen üst geçidin, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sökülmesine başlandı.

Kaynak: AA