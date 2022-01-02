BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Haberler
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BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabanca ile vurulurak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabanca ile vurulurak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün İstiklal Mahallesi, Kuvayi Milliye Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Daireden silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese gelen ekipler, ev sahibi Hüseyin Kemik'i başından tabancayla 2 kez ateş edilerek öldürülmüş buldu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında N.Ş., H.İ. ve C.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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