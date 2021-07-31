Bilecik'teki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Bilecik'teki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'teki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te bir tavuk çiftliğinde çıkan bıçaklı kavgada Türkmenistan uyruklu bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı.

Bilecik'te bir tavuk çiftliğinde çıkan bıçaklı kavgada Türkmenistan uyruklu bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı.

Merkeze bağlı Bekdemir köyünde faaliyet gösteren tavuk çiftliğinde çalışan Türkmenistan uyruklu G.G. (43) ile R.K. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K, G.G'yi bıçakladı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.G. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli R.K'yi bıçakla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan R.K. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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