Bilecik'teki Bayırköy Barajı çalışmalarında sona gelindi
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Bilecik'teki Bayırköy Barajı çalışmalarında sona gelindi

06.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:50
Bilecik'teki Bayırköy Barajı çalışmalarında sona gelindi

Bilecik'te yapımı devam eden Bayırköy Barajı'nın tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirildi.

Bilecik'te yapımı devam eden Bayırköy Barajı'nın tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirildi.

Devlet Şu İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'teki yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturulduğu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiği ve derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığı belirtildi.

İl genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çalışmaları devam eden Bayırköy Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Dolusavak imalatları, yol imalatları, su alma yapısı imalatları ve vana odası imalatları, beton gömlekli cebri boru derivasyon imalatları, gövde dolgu imalatlarının yüzde 93'lük kısmı ve ilave sedde dolgu imalatlarının yüzde 70'lik kısmı tamamlandı. Kalan gövde ve ilave sedde dolgu imalatları tamamlanarak su tutulmaya başlanacaktır. Regülatör imalatları ve regülatör ile baraj gölalanı arasında iletim hattı imalatları tamamlanacaktır. Sulama imalatlarına başlanılacaktır. Temelden yüksekliği 32 metre ve su depolama kapasitesi 820 bin metreküp olan Bayırköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile dekar başına 3 bin 705 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 410 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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