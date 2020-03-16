Bilecik'teki akaryakıt istasyonu yangını
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akaryakıt istasyonu, İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa

Bilecik'teki akaryakıt istasyonu yangını

Bilecik'te dün gece bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonrası kontrol altına alınırken, yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktı.

16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:01
Bilecik'teki akaryakıt istasyonu yangını

Bilecik'te dün gece bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonrası kontrol altına alınırken, yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan Can-Cem Ö. kardeşlere ait bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan restoranda dün gece henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoran yanında bulunan akaryakıt istasyonunun müdüriyet, market ve benzinlik üstündeki sundurmaya sıçradı. Yangına başta Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ve tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirilirken, hatta Eskişehir'den de takviye itfaiye istendi. Akaryakıt istasyonunun depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olduğu yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.


Yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktı


Sabah ilk ışıklarından itfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından istasyon çalışanları temizlik işlemlerine başlattı. Akaryakıt istasyonu üzerinde sundurma kısmı büyük hasar görürken, müdüriyet ve market kısmı da yangın nasibini aldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtilen yangın iş yerine büyük hasar verirken, restoran kısmı kül oldu. Tek teselli alevlerin yakıt depolarına ulaşamaması oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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