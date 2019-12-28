Bilecik'te "Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri" düzenlendi

28.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:52

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce "Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, şair ve iktisatçı Prof. Dr. Nurullah Genç'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, üniversiteli öğrencilerin dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'te öğrenim yaşantılarını geçinmelerinden dolayı şanslı olduklarını söyledi.

Tarihi kimliği olan, Türk milletinin izlerini her ücra noktada yaşayan ve yaşatan Bilecik'te öğrenci olmanın ayrıcalıklarına değinen Şentürk, şöyle konuştu:

"İnsanı başarılı kılan nelerdir?' diye düşününce, doğuştan gelen yetenekleri elbette yadsınamaz. Bu yetenekler şükretmeye vesile olacak hususlardır. İnsanı değerli kılan insanlığa olan faydasıdır. İnsanlara faydalı olma arzusu, insanın bir hedefi ve ideali olmasını gerektirir. Kişi ideallerine ve hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmalıdır. Sizler bu öğrencilik döneminizde kendinizi ne kadar iyi donatırsanız, hayatınızı da bu miras üzerine inşa edersiniz. Bizi diri tutan, dinamik tutan, enerjimizi bitirmeyecek olan öğrencilik döneminde aldığımız millet, memleket ve insanlara faydalı olma arzusudur. Sizlere, kendi alanında yetkin insanlara ulaşmanızı, onları dinlemenizi, onlardan istifade etmenizi tavsiye ediyorum."

Şair ve iktisatçı Prof. Dr. Genç de eğitim sürecinde yaşadığı zorluklarının yanı sıra hayatından kesitler anlatarak, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Konuşması sırasında orta öğretimi döneminde ayakkabı boyacılığı yaptığını, iki kez boya sandığının kırıldığını anlatan Prof. Dr. Genç'e bir grup öğrenci boya sandığı hediye etti.

Kaynak: AA