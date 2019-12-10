Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

10.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:54
Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Taner G. yönetimindeki 11 EN 349 plakalı hafif ticari araç, Laleli Sokağı'nda Sinan Ç'nin kullandığı 11 BA 588 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan 43 U 6211 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerden Taner G. ile otomobilde bulunan Hazel Ç. (30) ve Emine Ç. (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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