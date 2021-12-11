Bilecik'te zeytin hasadı yapıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, zeytiniyle meşhur Sarmaşık köyünde ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, birlikte hasat çalışmalarına katıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde bir takım ziyaretler yaptı. İlk olarak Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden Vali Kızılkaya, yetkililerden brifing aldı. Ardından heyetle birlikte Bayırköy Pinerlik mevkiinde zeytin hasadına katılan Vali Kızılkaya, burada İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'tan bölge hakkında bilgi aldı ve zeytincilikle uğraşan köylülerin sorunlarını dinledikten sonra vatandaşlarla birlikte zeytin topladı.

"Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum"

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, bölgedeki incelemelerinin ardından Bayırköy Beldesi'ne bağlı Sarmaşık Köyü'nü ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi, Muhtar Kadir Kayadelen ve Sarmaşıklılar Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Zeki Kayadelen'den köy hakkında bilgi aldı. Ardından köylülerle sohbet eden Vali Kızılkaya, "Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Gerek muhtarımız gerekse Dernek Başkanımızın taleplerini not aldık. Bundan sonraki süreçte Valilik Makamı olarak sorunlarınızın takipçisi olacağız ve üzerimize düşen neyse onu yapacağız" dedi.

Köylülerde zeytin hasadı da yapan Vali Dr. Kızılkaya, programı esnasında köydeki Şehitlik Anıtına da ziyarette bulunarak dua etti. - BİLECİK