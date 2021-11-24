BİLECİK (İHA) - Bilecik'te zabıtalara verilen 'Diksiyon' ve 'Güzel Konuşma' kursu renkli görüntülere sahne oldu

BİLECİK Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli iletişim kurulması amacıyla 'Diksiyon' ve 'Güzel Konuşma' eğitimi aldı. Eğitimde tekerlemeleri söyleyen zabıtaları renkli görüntüler oluşturdu.

Kent Konseyi Toplantı salonunda gerçekleştirilen kurslarda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitmeni Ayfer Saka tarafından zabıta memurlarına birçok başlıkta eğitimler verildi. Nefes egzersizleri, nefesi doğru kullanma, tekerleme söyleme ve akıcı konuşma gibi birçok alanda teorik ve uygulamalı bilgilerin verildiği kurslara bütün zabıta müdürlüğü çalışanları katılıyor.

"Amacımız arkadaşlarımızın halkımızla daha etkili iletişim kurmalarını sağlamaktır"

Zabıta memurlarını, katıldığı kurslarında ziyaret eden Başkan Şahin, verilen eğitimin birçok açıdan fayda sağladığına dikkat çekti. Amaçlarının halka daha etkili ve verimli iletişimi sunmak olduğunu belirten Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak arkadaşlarımızın her türlü hizmetin en sağlıklı ve en kalitelisi olduğu gibi iletişimin de en güzelini vatandaşımızla paylaşmalarını istiyoruz. Bu amaçla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenlerinin verdiği kursa arkadaşlarımız katılıyor. Son derece önemli ve faydalı bir eğitim olduğunu da görmüş olduk. Halk Eğitim Müdürlüğümüz yetkilileri ve çalışanlarına katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızla iletişim konusunda bize kolaylık sağlayacağını düşünmekteyiz"

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, verilen eğitimlerin çok faydalı sonuçlar doğurduğunu belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek ve daha iyi bir şekilde temsil edebilmek amacıyla kurslara katılım sağladığı anlatan Yılmaz, "Zabıta müdürlüğü olarak katılım sağladığımız bu kursun vatandaşlarımızla iletişim konusunda bize kolaylık sağlayacağını düşünmekteyiz. Müdürlük olarak vatandaşlarımıza daha profesyonel ve güzel hizmet verebilmek amacıyla bu tarz uygulamalarımız devam edecektir" dedi.