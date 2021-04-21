Bilecik'te zabıtadan Ramazan denetimi
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Bilecik'te zabıtadan Ramazan denetimi

Bilecik'te zabıtadan Ramazan denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te zabıta ekipleri, kent genelinde bulunan 16 fırında Ramazan denetimi yaptı.

Bilecik'te zabıta ekipleri, kent genelinde bulunan 16 fırında Ramazan denetimi yaptı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca unlu mamul üretim yerlerini her gün denetliyor. Vatandaşları sağlıklı ve güvenli hizmet alması için denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü, başta gıda ürünleri olmak üzere kapsamlı gramaj, hijyen ve genel temizlik kuralları, saklama ve satış koşulları gibi birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, Ramazan ayı boyunca her gün denetim yapılacağını belirterek, "Denetimlerimizde başta salgın kurallarını hatırlatarak, Hayat Eve Sığar (HES) denetiminin uygulanması, gramaj, hijyen ve genel temizlik kuralları, saklama ve satış koşulları gibi birçok başlıkta kontroller gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimizde gerekli uyarıları yapmakla birlikte kurallara uymayan esnafa cezai işlem gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı boyunca olduğu gibi diğer zamanlarda da halkımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti belirterek, Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiler. - BİLECİK

Bilecik'te zabıtadan Ramazan denetimi
Bilecik'te zabıtadan Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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