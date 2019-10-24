Bilecik'te "Yüz Yüze Projesi"nde ikinci dönem başlıyor

24.10.2019 14:02

Bilecik'te özel gereksinimli çocukların yüzme öğrenmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen "Yüz Yüze Projesi" protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) koordinatörlüğünde yürütülen projenin ikinci protokolü BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Yılmaz Durmuş'un katılımıyla imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Taş, projenin geçen yıl beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü ve sonuçlarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Özel gereksinimli çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Bununla birlikte benzer sorunlar yaşayan aileleri bir araya getirerek tanışmalarına vesile olan proje, kurumlar arası iş birliğinin en güzel örnekleri. Projeye katılan ailelerden aldıkları olumlu geri dönüşler üzerine projeyi devam ettirme kararı aldık." dedi.

BŞEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen projede, 60 öğrenci doktor kontrolünde bire bir egzersiz planları çıkartılarak, fizyoterapist cankurtaran eşliğinde, alanında uzmanlaşmış antrenörler ile havuzda yüzme öğrenecek. Ayrıca projeye katılan ailelere psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından destek verilecek. BŞEÜ öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında aktif katılım sağlayacağı proje 6 ay devam edecek.

Kaynak: AA