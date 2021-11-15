Bilecik'te yük treni ile servis minibüsü çarpıştı - Haberler
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Bilecik'te yük treni ile servis minibüsü çarpıştı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te yük treni ile servis minibüsü çarpıştı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, hemzemin geçitte yük treniyle servis minibüsünün çarpışması nedeniyle ulaşım aksadı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, hemzemin geçitte yük treniyle servis minibüsünün çarpışması nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, kapalı pazaryerinin olduğu bölgedeki hemzemin geçitten bariyerler kapalı olduğu esnada yolun karşısına geçmek isteyen İ.T. idaresindeki 11 S 5232 plakalı servis minibüsü, yük treniyle çarpıştı.

Maddi hasara yol açan kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Servis minibüsünün hemzemin geçitten çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bilecik'te yük treni ile servis minibüsü çarpıştı

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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