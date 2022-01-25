Yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti - Haberler
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Yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan bir hafif ticari araç, UMKE ekibine ait arazi aracıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan bir hafif ticari araç, UMKE ekibine ait arazi aracıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik UMKE ekiplerinin sunduğu sağlık hizmetlerinin yanında vatandaşların yardımına da koştuğu belirtildi.

Ekiplerin dün gece saat 01.30 sıralarında bir vaka dönüşünde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan bir aracın yardımına yetiştiği kaydedilen açıklamada, "Kara saplanan bir araç, UMKE ekiplerine ait arazi aracının vinciyle çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. UMKE ekibinin özverili çalışmasından memnun olan vatandaşlar teşekkürlerini iletti." ifadesi kullanıldı.

Yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti

Yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti

Yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti

Yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti

Yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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