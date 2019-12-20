Bilecik'te yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı

20.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:47

Bilecik'te şehir içi yolcu minibüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre; Hürriyet Mahallesi Lalali Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Nusret Ç. (38) yönetimindeki 11 AL 305 plakalı otomobil ile Zümrüt Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Turan I. (46) idaresindeki 11 M 0042 plakalı minibüs iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada şoförler yaralanırken, yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA