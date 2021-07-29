Bilecik'te "Yol Ver Hayata" çalışması
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Bilecik'te "Yol Ver Hayata" çalışması

Bilecik'te 'Yol Ver Hayata' çalışması
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce "Yol Ver Hayata" sloganıyla hazırlanan görseller sürücülere ve vatandaşlara dağıtıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce "Yol Ver Hayata" sloganıyla hazırlanan görseller sürücülere ve vatandaşlara dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, araç sürücülerine "Yol Ver Hayata" sloganıyla hazırlanan el broşürlerinin yanı sıra emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması yönünde hazırlanan broşür ve etiketlerin dağıtımının yapıldığı kaydedildi.

Trafik kurallarına uyulması konusunda gerekli bilgilendirmelerinde yapıldığı belirtilen açıklamada, bölge trafik güzergahlarında drone ile gerçekleştirilen denetimlerde, eksikliği ve kural ihlali tespit edilen bin 12 araç ve sürücüye 554 bin 895 lira idari para cezası uygulandığı, 322 aracın trafikten men edildiği ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 29 sürücünün de belgelerine geçici olarak el konulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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