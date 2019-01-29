Bilecik'te Yol Kenarına Dökülen Kimyasal Atıklar Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Bilecik'te kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çuvallarla yol kenarına dökülen ve suni deri fabrikalarından çıkan zımpara tozu olduğu belirtilen tonlarca kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi ile Bursa'nın İznik ilçesi arasındaki karayolunun 3'üncü kilometresinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çuvallarla yol kenarına tonlarca kimyasal atık bırakıldı. Kaynağı belirsiz torbalar içindeki kimyasal atıkların döküldüğü bölgede bulunan mola yerlerine giremeyen kamyon ve tır sürücüleri de durumdan şikayet ediyor.

Öte yandan buna benzer kimyasal atıklar daha önce de bu güzergahın yanı sıra Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yolun kenarına ve Osmaneli ilçe sınırları içinde bulunan Osmaneli İçmeler Tesisleri mevkiine de defalarca dökülmüş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir fabrikanın kimyasal atık araçlarından yardım alınarak atıklar toplanmıştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA