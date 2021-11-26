Bilecik'te yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

Bilecik'te etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu, trafikte ise görüş mesafesini düşürdü.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bilecik'te etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu, trafikte ise görüş mesafesini düşürdü.

Sabah erken saatlerden itibaren kentte etkisini gösteren sis, Orhangazi, İstasyon ve Osmangazi mahalleleri ile Karasu Vadisi'ni kapladı.

Sis dolayısıyla görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü, D-650 kara yolunda da yoğun sis zaman zaman etkili oldu.

Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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