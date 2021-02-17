Yoğun kar nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı
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Yoğun kar nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı

17.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:08

Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 32 köy yolunu iş makineleriyle açmaya çalışıyor.

Kent merkezinde de belediye ekipleri yol ve kaldırımları kardan temizliyor.

Yoğun kar nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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