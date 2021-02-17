Yoğun kar nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı
17.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:08
Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Kent genelinde 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 32 köy yolunu iş makineleriyle açmaya çalışıyor.
Kent merkezinde de belediye ekipleri yol ve kaldırımları kardan temizliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan