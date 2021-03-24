Bilecik'te yoğun kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bilecik'te yoğun kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı

24.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:03
Bilecik'te yoğun kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik merkez ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

Bilecik merkez ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, kapanan 13 köy yolunu iş makineleriyle açmaya çalışıyor.

Kent merkezinde ise zemin kar tutmadı. Hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

Bölgede karın bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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