Bilecik'te YKS heyecanı
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Bilecik'te YKS heyecanı

Bilecik'te YKS heyecanı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması Ailelerin okul çevresinde beklemesi Sınava geç kalan öğrenciden görüntü BİLECİK - (AA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alındı.

Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması

Ailelerin okul çevresinde beklemesi

Sınava geç kalan öğrenciden görüntü BİLECİK - (AA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alındı. Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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