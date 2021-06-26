Bilecik'te YKS heyecanı
Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması Ailelerin okul çevresinde beklemesi Sınava geç kalan öğrenciden görüntü BİLECİK - (AA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alındı.
Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması
Ailelerin okul çevresinde beklemesi
Sınava geç kalan öğrenciden görüntü BİLECİK - (AA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alındı. Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever