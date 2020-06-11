Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu tarlada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu arpa tarlasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
11.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:55
Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu arpa tarlasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde Hicabi İ'ye ait arpa tarlasına yıldırım düştü.
Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.
Yangında 6 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA