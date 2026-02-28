Haberler

Bilecik'te yerel kalkınmaya örnek proje incelendi

Bilecik'te yerel kalkınmaya örnek proje incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yerel kalkınmaya örnek proje incelendi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yerel kalkınmaya örnek proje incelendi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İnhisar ilçesinde yerel kalkınmaya katkı sağlayan bir projeyi inceledi. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, ilçeye katma değer sağlayacak örnek projeleri yerinde görmek amacıyla İnhisar'da faaliyet gösteren Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Ziyarette kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, bu tür üretim ve iş birliği modellerinin yerel kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Ev sahipliği yapan Nihal Arslan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Kılıç'a teşekkür etti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Kadın emeğini merkeze alan ve yerel kalkınmaya katkı sunan bu tür başarılı projeleri yerinde incelemek, ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişimine destek sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Kooperatifimizin çalışmalarını takdir ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan misilleme resti! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek

Sosyal medya yasağında son düzlüğe girildi! İşte detaylar
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı